Жителям Коми предложили придумать название для ОЭЗ

Минэкономразвития Коми запускает сбор предложений по названию особой экономической зоны (ОЭЗ). Об этом сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Особая экономическая зона – это часть территории региона, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности, а также может применяться процедура свободной таможенной зоны. Зарегистрированные в ОЭЗ компании получают налоговые льготы на прибыль, имущество, НДС, землю и транспорт.

В Коми ОЭЗ будет создана впервые. Планируется, что она будет находиться в Сыктывдинском районе. В настоящее время идет подготовка всей необходимой документации.

– А какое название особой экономической зоне дали бы вы? Свои предложения оставляйте ниже под постом, – говорится в сообщении.

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