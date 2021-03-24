Жители 700 домов в Коми получат квитанции с корректировкой за отопление

Корректировка может быть как в большую сторону, так и в меньшую Фото: Архив "КП"

Жители 700 домов в Коми увидят в квитанциях за март скорректированную плату за отопление по итогам 2020 года. Речь идет о тех жильцах, в домах которых установлены общедомовые счетчики тепла, а люди платят за ресурс каждый месяц равными долями.

Напомним, что корректировка – это разница между стоимостью за реально потребленное тепло (их показывают общедомовые приборы учета, ОДПУ) и начислениями жителям за расчетный год. Перерасчет за теплоэнергию, проводится ежегодно в первом квартале.

В связи с этим корректировка может быть как в большую сторону, так и в меньшую. Если расчетное потребление было больше, чем фактическое, плату за тепло при корректировке снизят. Если же дом превысил расчетное потребление, жителям придется доплатить, сообщает «Коми энергосбытовая компания».

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