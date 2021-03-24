В Коми осудили продавщицу нелегальным алкоголем

Жительница Усть-Куломского района выслушала приговор за незаконную продажу алкоголя Фото: архив "КП"

В Коми на скамье подсудимых оказалась жительница Усть-Куломского района. Женщину обвиняли в незаконной торговле алкоголем.

Из материалов уголовного дела следует, что в ноябре 2020 года сельская жительница привлекалась к административной ответственности за розничную продажу алкоголя местному населению. Тогда женщина была оштрафована на 15 тысяч рублей, однако должных выводов для себя не сделала и продолжила свой нелегальный бизнес на дому.

В декабре 2020 года сотрудники правоохранительных органов зафиксировали очередной факт реализации спиртосодержащей продукции объемом 0,35 л местному жителю. В отношении женщины было возбуждено и расследовано уголовное дело.

Суд признал ее виновной в инкриминируемом деянии и назначил наказание в виде штрафа в доход государства в размере 50 тысяч рублей.

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