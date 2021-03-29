Горячая линия в Коми: жалуйтесь на снег и сосульки во дворах

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Жители городов и районов Коми могут пожаловаться на несвоевременную очистку жилфонда от снега и сосулек на горячую линию Общественной палаты республики в понедельник, 29 марта, с 12 до 13 часов.

Инициатором и модератором мероприятия выступает руководитель постоянной рабочей группы ОП Коми по вопросам ЖКХ Дарья Шучалина, также возглавляющая регцентр «ЖКХ Контроль».

- Проблемы с уборкой снега остаются темой номер один. Несмотря на потепление, далеко не все управляющие компании и ТСЖ оперативно очищают кровлю от снежных масс и сосулек, а также – тротуары и подходы к подъездам, - отметила Дарья Шучалина. – Горячая линия позволит жильцам многоквартирных домов из всех муниципалитетов озвучить проблемные адреса надзорным органам, которых мы пригласили на горячую линию для консультирования граждан.

Помимо Службы Коми стройжилтехнадзора и прокуратуры республики участие примут представители управления ЖКХ администрации Сыктывкара – они будут принимать обращения непосредственно от жителей столицы региона.

- Ряд сигналов мы получаем от населения не о том, что снег не убирается. Напротив, кровли приводятся в нормативное состояние. Но! Вместо вывоза сброшенный с крыш снег остается во дворах, образуя сугробы, препятствующие движению людей и автотранспорта, - уточнила общественница. – В тех городах, где с потеплением снег уже тает, актуальна проблема сосулек. Не по всем домам ведутся работы по их сбиванию с кровель и балконов. Об этом жители также смогут рассказать в ходе горячей линии.

Звонки жителей городов и районов Коми будут приниматься с 12.00 до 13.00 в понедельник, 29 марта, по телефону палаты: 8 (8212) 301-353.

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