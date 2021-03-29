Сельчанка из Коми получила реальный срок за ложный донос

Фото: архив КП

Сысольский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы Койгородского района Чеботарёвой Т.Н., обвиняемой в заведомо ложном доносе о совершении тяжкого преступления.

Пьяная женщина в декабре 2020 года сообщила в полицию о хищении 5 000 рублей с ее банковской карты. Сотрудники правоохранительных органов предупредили ее об ответственности за ложный донос, но Чеботарёва настаивала на краже.

Хотя, как выяснилось позже, сама добровольно передала свою банковскую карту для снятия наличных денежных средств. В возбуждении уголовного дела было отказано в связи с отсутствием события преступления. Чеботарёва Т.Н. вину признала, с предъявленным обвинением согласилась.

Приговором суда ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 месяцев условно с испытательным сроком на 1 год.

Приговор не вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сыктывкарка обвинила человека в изнасиловании: ее судили за ложный донос (подробности)