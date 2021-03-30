Сыктывкарские управляющие компании заплатят штраф за неочищенные крыши

Весной крыши очень опасны. Фото: Екатерина САВЕНКО

В Сыктывкаре управляющие компании заплатят штрафы за неочищенные крыши. Суммы штрафов составили 10 и 50 тысяч рублей, сообщает столичная мэрия.

В ходе заседания городской административной комиссии были рассмотрены шесть материалов в отношении обслуживающих организаций, которые не произвели своевременную очистку крыш от снега и сосулек, а также за отсутствие адресного указателя.

В итоге две управляющие организации понесут наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, а директор одной из управляющих компаний – 10 тысяч рублей. Остальным управляющим организациям вынесены предупреждения.

НАПОМНИМ

Ранее муниципальной административной комиссией уже было вынесено 10 решений по фактам неочищенных дворовых территорий и крыш от снега и сосулек. Штрафы в размере 10 тысяч рублей получили четыре должностных лица управляек.

Кроме того, завтра состоится очередное заседание административной комиссии, где будет рассмотрено шесть материалов, два из которых – по фактам несвоевременной очистки кровель.

Только цифры

Суммы штрафов за данное административное нарушение составляют: на должностных лиц – от десяти тысяч рублей, на юридических – от ста тысяч рублей. За повторное административное нарушение в течение года суммы штрафов составляют: на должностных лиц – от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц – от двухсот тысяч до шестисот тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Горячая линия в Коми

Жалуйтесь на снег и сосульки во дворах (подробности)