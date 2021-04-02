В Коми международный фестиваль «Туйвеж» порадует нововведениями

Фото предоставлено АУ РК «Комикино».

АУ РК «Комикино» объявляет старт приема заявок на участие в 7-ом Международном фестивале визуальных искусств финно-угорских народов «Туйвеж». Работы будут приниматься по 31 июля включительно. Фестиваль пройдет в городе Сыктывкаре с 14 по 17 сентября.

Фото предоставлено АУ РК «Комикино».

По доброй традиции он соберет на своей творческой площадке режиссеров, операторов, художников-мультипликаторов и фотографов из разных уголков России и зарубежья.

Седьмой «Туйвеж» порадует нововведениями. Теперь границы для творчества будут расширены и в этом году привычное разделение авторов на любителей и профессионалов заменили на два блока номинаций согласно возрасту участников. Состязания пройдут среди авторов и авторских коллективов старше 18 лет без ограничений и отдельно – среди юных авторов в возрасте от 6 до 18 лет. Вне номинаций будут разыгрываться специальные призы «Подарок Республике Коми» и «Лучший блог о фестивале».

Получить подробную информацию можно здесь.

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