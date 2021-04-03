Товаровед из «Магнита» в Коми хитро воровал деньги из касс

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Вынесен приговор жителю Ухта, который присвоил, то есть похитил вверенное ему чужое имущество с использованием своего служебного положения.

Ранее не судимый житель Ухты, товаровед магазина «Магнит», наживался, используя свое служебное положение и знание техники. Он входил в программы, установленные на кассовых узлах, используя индивидуальный код доступа. А далее осуществлял фиктивные операции по возврату товара, после чего извлекал из контрольно-кассовых аппаратов магазина денежные средства. Всего он похитил 8 792 рублей.

С учетом наличия смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия судимостей, полного возмещения ущерба суд назначил наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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