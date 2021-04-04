На пешеходном переходе в Воркуте Land Cruiser сбил девушку

Фото: УГИБДД по Коми

На пешеходном переходе в Воркуте сбили девушку. Авария произошла в субботу, 3 апреля, около 16 часов.

60-летний водитель Toyota Land Cruiser двигался по Бульвару Пищевиков со стороны ул. Возейской в направлении ул. Янковского. Напротив дома №29 он сбил 21-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП девушка получила ушиб бедра. Она не сразу оценила серьезность травмы и уже позже обратилась за медицинской помощью.

Стаж вождения водителя Land Cruiser составляет 43 года, сообщили "Комиинформу" в региональном ГИБДД.

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