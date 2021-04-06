В Сыктывкаре водолазы ищут тело молодого человека, утонувшего в реке

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В Сыктывкаре трагически погиб местный житель. Мужчина ушел под воду после падения с бетонного причала. Все произошло в минувшие выходные, когда компания молодых людей отдыхала возле здания ФСБ на улице Кутузова.

Как сообщает «Комиинформ» со ссылкой на городских спасателей, тело мужчины до сих пор не было найдено. Друзья погибшего попытались сначала спасти сыктывкарца собственными силами, однако ни один из заходов не увенчался успехом.

- Друзья, увидевшие товарища в воде, вызвали Службу спасения. Пока тот находился в воде, они пытались ему помочь с помощью палки, но мужчина не смог ее схватить. Сыктывкарец ушел под воду, - рассказали спасатели.

По данным спасателей, тело в районе ЧП не найдено. Скорее всего мужчину затянуло под мост, где течение уходит под лед.

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