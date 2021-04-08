Воркутинец проводил пьяную женщину и обокрал ее квартиру

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Воркуте у 53-летней местной жительницы украли из квартиры норковую шубу, кожаные перчатки, кошелек и ключ с брелоком. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Воркутинка заметила, что из ее квартиры пропали ценные вещи, и обратилась в полицию. Сумма ущерба превысила 62 тысячи рублей. Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 58-летний ранее судимый знакомый потерпевшей. Выяснилось, что женщина была пьяна. Приятель проводил ее до квартиры, а затем похитил ценные вещи.

Возбуждено уголовное дело о краже. Фигурант дал признательные показания. Похищенные вещи воркутинец продал. Расследование уголовного дела продолжается.

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