Ухтинца оштрафовали за второе нарушение масочного режима

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Жителя Ухты оштрафовали 15 тысяч рублей за повторное нарушение масочного режима. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Коми.

Ухтинец находился в магазине без средств защиты органов дыхания. Выяснилось, что ранее горожанин уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение. Тогда он отделался лишь предупреждением. Это обстоятельство было учтено судом. В итоге ухтинца оштрафовали на 15 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило.

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