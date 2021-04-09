Руководители МУПа в Воркуте присвоили 1,7 миллиона

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В Воркуте по результатам прокурорской проверки в отношении двух руководителей муниципального предприятия «Оптика» возбуждены уголовные дела.

Прокуратура во время проверки деятельности МУП выявила факты неправомерного начисления руководством предприятия премий и иных выплат.

Два года, в 2018 — 2020, два руководителя вопреки требованиям законодательства и условиям трудового договора, без согласования с учредителем, администрацией Воркуты, начисляли себе премии и выплаты за работу в праздничные и выходные дни. Это повлекло необоснованное расходование денежных средств предприятия в размере 1,7 млн рублей.

Прокуратура Воркуты направила материалы проверки в орган предварительного расследования. По итогам их рассмотрения ОМВД России по г. Воркуте возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием своего служебного положения).

Расследование уголовных дел находится на контроле прокуратуры Воркуты, сообщает пресс-служба ведомства.

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