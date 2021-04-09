В Коми пять лучших многодетных семей получат по 100 тысяч рублей

ото: Ольга Крыльцова

В Коми пять лучших многодетных семей получат премии правительства, размер которой составит по 100 тысяч рублей каждая. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда республики.

В этом году на правительственную премию претендовали 15 семей из городов и районов республики. Их кандидатуры рассматривала конкурсная комиссия. По итогам оценки поступивших на конкурс материалов определены пять семей для награждения премией правительства Коми лучшим многодетным семьям республики: Шуктомовы из Сыктывдинского района, Лапшины из Сысольского района, Казаковы из Корткеросского района, Фроловы из Ухты и Рочевы из Сыктывкара.

Так, Константин и Юлия Шуктомовы из села Ыб собственным примером воспитывают своих шестерых детей в любви к труду и уважении к православным традициям. Семью отличает очень бережное отношение к природе, рациональный подход к ведению домашнего хозяйства. Шуктомовы выделяются своей активной жизненной позицией, родители и дети охотно включаются во все мероприятия села. Эта многодетная семья очень самобытная, о ней неоднократно рассказывали местные СМИ.

В семье Михаила и Виктории Лапшиных из Визинги трое детей. Всех объединяет интерес к краеведению. Родители и дети изучают историю своей малой Родины, собирают предания и легенды, фотографируют достопримечательности и делятся этой информацией в социальных сетях. Лапшины создали свой домашний краеведческий музей, особое место в нем занимает украшенный верхневычегодской росписью сундук. Семья увлечена изучением своей родословной. Лапшины до 14 колена восстановили генеалогическое древо семьи. Совместные дела сплачивают родителей и детей, поэтому Лапшины всегда вместе: и в труде, и на отдыхе.

Генеалогическое древо своего рода ведут и корткеросцы Казаковы. У них есть семейный герб, девиз и даже семейный орнамент. Александр и Елена Казаковы большое значение придают культурному развитию своих троих детей, воспитывают в них любовь к труду и природе, учат целеустремленности и упорству, прививают желание к саморазвитию. По выходным семья устраивает семейную игротеку и кинопросмотры.

Ухтиская семья Фроловых любит путешествовать. При любой возможности родители Максим и Наталья и трое их детей отправляются в новые интересные места. В дорогу мама всегда печет свой фирменный «Пирог путешествий», а вернувшись домой Фроловы отмечают в семейном атласе, где побывали. Это стало традицией семьи. Родители большое внимание уделяют воспитанию в детях уважения к истории своего рода. Фроловы бережно хранят семейные реликвии. Это очень активная и дружная семья. Они активисты волонтерской группы местной общественной организации объединения многодетных семей «Много деток» Ухты, а девиз семьи Фроловых – «Один за всех и все за одного!».

У Андрея и Ирины Рочевых из Эжвинского района г.Сыктывкара тоже трое детей. Их девиз - «Рочевы всегда готовы». И это действительно так: семья всегда готова в полном составе поучаствовать в любом интересном мероприятии. Но главные достижения этой семьи спортивные. Вся семья имеет золотые знаки ГТО. В 2019 году Рочевы стали победителями Республиканского семейного фестиваля по ГТО и представляли Республику Коми на Всероссийском семейном фестивале по ГТО в городе Сочи. Самое важное для этой семьи – быть вместе.

Награждение и чествование семей-лауреатов по традиции планируется приурочить к международному дню семьи, который отмечают 15 мая. Однако проведение церемонии и ее формат будут зависеть от эпидемиологической обстановки в республике.

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