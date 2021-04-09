В Сыктывкаре оштрафовали установщика пластиковых окон

Фото: управление ФССП по Коми

Судебные приставы Сыктывкара оштрафовали на 75 тысяч рублей с установщика пластиковых окон. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Коми.

Возглавляемое должником ОOO устанавливало пластиковые окна в Эжвинском районе. При этом три договора исполнены не были. Гендиректор получил от заказчиков в общей сложности 65 700 рублей и присвоил. Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке, суд учел, что подсудимый возместил ущерб всем пострадавшим, и оштрафовал на 75 тысяч рублей.

Судебный пристав вручила должнику постановление о возбуждении исполнительного производства, напомнила, что на уплату уголовного штрафа дано 60 дней, и предупредила о последствиях просрочки. В следующий раз судебный пристав и должник встретились в суде, где по представлению пристава слушалось дело о замене уголовного штрафа другим видом наказания. Далее усугублять свое положение сыктывкарец не стал: на заседание он пришел с квитанцией о выплате штрафа.

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