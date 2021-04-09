В Сыктывкаре будут проводить субботники

Фото: Алиса КОЗЛОВА

В Сыктывкаре активно готовятся к проведению субботников, и в связи с этим территория города была разделена на участки. Постановление подписала руководитель администрации столицы Коми Наталья Хозяинова.

Так, территория сквера напротив дома № 18 по ул. Куратова у памятника «Павшим в боях за советскую власть в Коми крае» традиционно закреплена за Правительством РК и администрацией главы Коми.

Отдельные территории закреплены за всеми министерствами, управлениями и другими муниципальными учреждениями. Не остались без внимания и частные предприятия. К примеру, сквер за гостиницей «Сыктывкар» и территория от дома № 65 до дома № 69 по улице Коммунистической закреплены за самой гостиницей «Сыктывкар», парикмахерской, в ней расположенной, а также компаниями формула «SPA», ресторан «Жакоv», «Ридер» и жильцами дома по ул. Коммунистическая, 67.

Узнать, за какой территорией закреплено ваше предприятие или дом, можно в постановлении по ссылке.

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