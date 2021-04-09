В Коми вынесли приговор двум осужденным за пьянство и побои

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Вынесен приговор двум осужденным из исправительной колонии №29 в Коми. Они признаны виновными в дезорганизации деятельности исправительного учреждения.

В октябре 2020 года во время патрулирования сотрудником дежурной смены в помещении котельной были обнаружены 28-летний и 29-летний осужденные, которые находились на рабочем месте в состоянии опьянения.

Дежурный потребовал от нарушителей соблюдать установленный режим отбывания наказания и проследовать с ним в дежурную часть колонии для дальнейшего разбирательства. Игнорируя законные требования, злоумышленники, действуя группой лиц, причинили потерпевшему телесные повреждения, повлекшие вред здоровью.

Приговором суда по совокупности приговоров подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы: 28-летнему – сроком на 9 лет 6 месяцев, 29-летнему – сроком на 9 лет. Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии строгого режима, сообщает Следком по Коми.

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