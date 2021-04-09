Жителя Инты будут судить за то, что он снимал детское порно

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Инте 42-летнего местного жителя обвиняют в совершении действий сексуального характера, развратных действиях и съемке детской порнографии. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В 2016-2018 годах фигурант, страдающий педофилией, под видом несовершеннолетнего знакомился в интернете с не достигшими 12 лет девочками и входил к ним в доверие. В частности, злоумышленник оплачивалим услуги игровых приложений и мобильной связи. Фигурант вел с детьми переписку на сексуальные темы, отправлял им фото и видео порнографического содержания. Затем житель Инты просил девочек записывать или транслировать по видеосвязи свои аналогичные действия, присылать свои фотографии в обнаженном виде, что они и делали.

Как минимум 97 раз обвиняемый при помощи специального программного обеспечения снимал прямые видеотрансляции с девочками, сохранил и хранил их на съемных накопителях информации. Потерпевшими по настоящему уголовному делу признаны три девочки 2005-2007 годов рождения, которые проживали в Хабаровском крае, Тюменской и Московской областях.

Фигурант признал вину по предъявленному обвинению. уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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