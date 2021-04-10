В Сыктывкаре экстренно размораживают ливневку

Фото: мэрия Сыктывкара

МКП «Жилкомсервис» работает в усиленном режиме, привлекая специализированную технику для оттайки системы ливневой канализации и откачивания талой воды на проблемных участках города, чтобы не допустить массового подтопления жилых домов талыми водами.

Основной причиной подтопляемости улиц и домов в Сыктывкаре является промерзший на три метра глубиной грунт из-за аномально низких температур зимой. Такого явления в Сыктывкаре не было давно из-за отсутствия морозных зим.

В результате участки ливневой канализации промерзли настолько, что требуют дополнительных усилий, привлечения техники для их размораживания. Охватить все участки одномоментно не представляется возможным. Ситуация усугубляется активным снеготаянием на фоне резкого повышения температуры воздуха на этой неделе.

В большинстве страдают деревянные дома города в районах Лесозавода, Дырноса, пригородных поселков, ливневая канализация близ которых не справляется с объемами талых вод и требует ремонта ввиду изношенности.

Отметим, что ежегодно мэрией проводятся мероприятия по замене, ремонту и строительству участков ливневой канализации.

Напомним, что жители города также могут своевременно сообщить информацию о скоплении талых вод на придомовой территории. В этих случаях следует обратиться в компанию, обслуживающую жилфонд – информация о телефонах управляющих компаний и ТСЖ есть на сайте сыктывкар.рф в разделе «Проблема ЖКХ? Звони в УК» либо к собственнику здания.

В том случае, если проблема не будет устранена оперативно, горожане могут сообщить об этом МКП «Жилкомсервис» по телефону: +7 (8212) 44-15-38.Станица в «Вконтакте»: https://vk.com/gkskomi.

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