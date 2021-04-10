Аграрии Коми отмечены государственными наградами

Фото: пресс-служба главы РК

Работники сельскохозяйственной отрасли Республики Коми награждены государственными ведомственными наградами.

Почётного звания «Заслуженный работник Республики Коми» удостоены Лидия Кузьчуткомова, бригадир животноводства ООО «Сыктывдинское», и Ирина Чёрная, главный экономист ООО «Птицефабрика Зеленецкая».

За многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи благодарность Главы Республики Коми объявлена: Владимиру Вахнину - трактористу-машинисту ООО «Межадорское»; Алексею Полячкову - трактористу-машинисту ООО Племенное хозяйство «Ухта-97», а также Александре Савельевой - оператору по обслуживанию доильного оборудования ООО «Нёбдинский».

За многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса Республики Коми объявлена благодарность Минсельхоза России Олесе Маслинской, председателю сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего снабженческо-сбытового кооператива «Усть-Куломская МТС», сообщает пресс-служба главы РК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бывший глава Коми Владимир Торлопов останется за решеткой

Почему Верховный суд не стал смягчать наказание (подробности)