На трассе в Коми опрокинулся автомобиль: женщина госпитализирована

Фото: УГИБДД по Коми

Дорожно-транспортное происшествие произошло 9 апреля на 344 км трассы Сыктывкар-Нарьян-Мар.

Водитель 1955 года рождения на автомобиле УА ехал в направлении Сосногорска. Он не справился с управлением и допустил опрокидывание машины. В результате ДТП пострадала пассажирка 1952 года рождения.

Женщину госпитализировали с переломом ребер. Она была пристегнута ремнями безопасности, что уберегло ее от более серьезных травм.

Стаж вождения виновника ДТП с 1981 года, сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции региона.

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