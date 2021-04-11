В Ухте в гаражах нашли труп младенца

Фото: архив КП

Тело новорожденного ребенка нашли в Ухте вечером 10 апреля. Оно было завернуто в полиэтиленовый пакет черного цвета и спрятано в сугробе возле гаража по улице Дорожной.

По факту страшной находки Следком по Коми возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза с целью определения причины смерти младенца. Разыскивают мать новорожденного, сообщает пресс-служба ведомства.

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