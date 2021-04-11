На пешеходном переходе в Сыктывкаре сбили девочку

Фото: УГИБДДД по Сыктывкару

На пешеходном переходе в Сыктывкаре в результате ДТП пострадала девочка. Авария произошла 10 апреля.

Около 07:10 часов водитель 1971 года рождения за рулем «Рено Дастер» выезжал с прилегающей территории от дома №29 по Сысольскому шоссе в направление ул. Маркова. На разрешающий сигнал светофора он совершил наезд на пешехода.

14-летняя девочка переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал пешеходного светофора, слева направо по ходу движения автомашины. Она направлялась на автобусную остановку.

В результате дорожно-транспортного происшествия у ребенка ушиб таза и колена. Госпитализация не потребовалась, сообщает УГИБДД по Сыктывкару.

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