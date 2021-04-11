Удивительные цифры пандемии: в Коми исчезли сифилис и гепатит В

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Роспотребнадзор по Коми отчитался об уровне заболеваемости в первом квартале 2021 года инфекционными и паразитарными инфекциями. По многим параметрам произошло фантастическое снижение на фоне пандемии. А некоторые распространенные болезни и вовсе словно исчезли: ни одного случая заражения за три месяца.

Всего за январь-март в Коми зарегистрировано 104963 случая, что на 8,6% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Уровень заболеваемости ниже среднемноголетних значений на 14,9%.

За 3 месяца текущего года не зарегистрированы случаи брюшного тифа, дизентерии, полиомиелита, острого гепатита В, коклюша, кори, краснухи, эпидемического паротита, генерализованной формы менингококковой инфекции, дифтерии, бактерионосительства дифтерии, гриппа, псевдотуберкулеза, геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), туляремии, лептоспироза, листериоза, сифилиса, малярии, трихинеллеза.

Зарегистрировано снижение заболеваемости сальмонеллезами – на 51,9%, суммой острых кишечных инфекций (ОКИ) на 43,2%, в том числе: ОКИ установленной этиологии – на 38,9%, ОКИ неустановленной этиологии – на 46,8%; энтеровирусной инфекцией – на 11 случаев, хроническими вирусными гепатитами – на 29,7%, в том числе хроническим вирусным гепатитом С – на 24,3%, скарлатиной – в 2,6 раза, ветряной оспой – на 31,8%, гриппом и ОРВИ – на 11,9%, ВИЧ-инфекцией – на 31,6%. Поражённость педикулезом снизилась в 2 раза.

В январе-марте 2021 года на 36,6% снизилась заболеваемость впервые выявленными активными формами туберкулеза, показатели заболеваемости на 100 тыс. населения составили 6,95 против 11,0 за аналогичный период 2020 года; в том числе заболеваемость туберкулезом органов дыхания снизилась на 38,4%. На 48,6% снизилось число больных бациллярными формами из числа заболевших туберкулезом органов дыхания.

Вместе с тем, зарегистрирован рост заболеваемости пневмонией внебольничной – в 5,7 раза, чесоткой – на 8,4%.

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