«Сегодня чуть не убили моего сына»: в Коми арматурой избили человека

«Не говоря ни слова, он начал наносить удары железным прутом, спасла сына реакция, он успел закрыть руками голову"

Загадочное нападение произошло в субботу, 10 апреля, в Ухте. В 13:45 у подъезда дома на ул. Мира 3, неизвестный напал с арматурой, когда молодой человек выходил из такси.

«Не говоря ни слова, он начал наносить удары железным прутом, спасла сына реакция, он успел закрыть руками голову, при этом предплечье левой было сломано нанесенными ударами. Я об этом происшествии узнал полчаса спустя», рассказал в соцсетях отец пострадавшего, редактор православной газеты "Колокол" Николай Лудников.

Потом вызвали скорую, врач наложил шину на поврежденную руку, предположив возможность перелома.

«Я выкладываю данное видео с огромной просьбой к моим друзьям, знакомым и не знакомым людям, чтобы сделали у себя перепосты, быть может кто-то узнает данного парня. Просьба тех, кто обладает хоть какой-то информацией по данному факту или был свидетелем события сообщить мне в личку об этом. Очень надеюсь что совместными усилиями мы найдем этого урода», - пишет Николай Лудников.

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