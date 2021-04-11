МЧС Коми предупреждает: холодный ветер с дождем усилился стократно

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По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми»: в период с 13:00 11 апреля до 18:00 12 апреля по республике местами ожидается усиление юго-западного, западного ветра 7-12 м/с, порывами 15-20 м/с, на крайнем северо-востоке днем порывами 22-24 м/с. Районы: МО ГО «Воркута», МО ГО «Инта», МО ГО «Усинск», МО МР «Печора», МО ГО «Вуктыл», МО МР «Усть-Цилемский», МО МР «Ижемский», МО МР «Княжпогостский», МО ГО «Ухта», МО МР «Сосногорск», МО МР «Троицко-Печорский».

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению: Воздержаться от туристических походов, выходов в лесные массивы и на водные объекты, а также от поездок на автотранспорте и участия в массовых мероприятиях. По возможности оставайтесь в квартире или в ином защищенном помещении, закройте окна в домах и в квартирах, держитесь как можно дальше от окон. Ограничить время нахождения на улице, убрать транспортные средства из-под деревьев и рекламных щитов. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей. Держитесь подальше от больших одиноко стоящих деревьев, линий электропередачи, антенн. Убрать с крыш, балконов, подоконников и лоджий предметы, которые порывами ветра могут быть сброшены вниз и причинить людям травмы. Предметы, находящиеся во дворах, закрепите или занесите в помещение.

Напоминаем: - при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112"; - в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует «телефон доверия»: 8 (8212) 29-99-99.

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