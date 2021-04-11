На трассе в Коми столкнулись два внедорожника

Фото: "Комиинформ"

Авария произошла сегодня, 11 апреля, около 11.30.

Водитель 1961 года рождения за рулем Mitsubishi Pajero ехал по автодороге Ухта - Дальний со стороны Ухты. На 3 км дороги он выехал на встречную полосу, где столкнулся с KIA Sportage под управлением водителя 1957 года рождения.

В результате аварии пострадал водитель Kia, он получил ушиб грудной клетки и пассажирка Kia 1960 года рождения, она получила ушиб передней стенки живота.

Пострадавшие не госпитализированы, в момент аварии были пристегнуты ремнями безопасности. Виновник аварии имеет стаж вождения с 2004 года, сообщили "Комиинформу" в ГИБДД Ухты.

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