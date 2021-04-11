Ледяной покров на реках Коми тает

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Продолжается процесс разрушения ледяного покрова на реках республики, сообщает Коми ЦГМС.

На р. Вычегда в районе с. Усть-Нем и у с. Малая Слуда в ледовом покрове наблюдаются закраины, промоины. На р. Летка у с. Летка лед тает на месте. Ледостав с закраинами, полыньями сохраняется на всем протяжении р. Луза.

На р. Сысола в среднем и нижнем течении в ледовом покрове наблюдаются полыньи. На р. Вишера у с. Лунь наблюдается ледостав с полыньями. Сохраняются закраины в верхнем течении р. Локчим. В верхнем течении р. Печора в районе с. Якша и у с. Троицко-Печорск в ледовом наблюдаются закраины.

На р. Ижма у с. Усть-Ухта ледостав, в ледовом покрове сохраняются полыньи. На реках Вычегодского, Мезенского и Печорского бассейнов ледостав, на отдельных участках лед потемнел, на отдельных участках вода на льду, лед тает на месте.

Толщина льда колеблется от 20-65 см на реках юга территории до 58-96 см на севере. В уровенном режиме рек республики наблюдаются слабые подъемы. В связи с теплой погодой, в южных районах республики процесс разрушения ледяного покрова на реках Летка, Луза, на реках Вычегодского бассейна продолжится.

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