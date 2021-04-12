Росгвардейцы за неделю изъяли в Коми 12 охотничьих ружей

Фото: архив КП

За прошедшую неделю сотрудники Управления Росгвардии по Коми выявили 22 нарушения в области оборота оружия, изъято 12 единиц охотничьего оружия, сообщает ведомство.

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы заблаговременно уведомляют граждан об окончании срока действия документов на оружие. Вместе с тем, подавляющая часть нарушений в области оборота оружия по-прежнему допускается гражданами ввиду нарушения сроков продления разрешений.

Управление Росгвардии по Республике Коми напоминает, что граждане и юридические лица для продления срока действия разрешения представляют заявление и документы не позднее, чем за месяц до истечения срока действия лицензии и разрешения.

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