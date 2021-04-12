Температурные контрасты пообещали синоптики в Коми на этой неделе

Фото: Марина Залесская

В течение недели, с 12 по 16 апреля, погода в Коми ожидается с заметными температурными контрастами.

Очень тёплая погода, которая установится к середине недели, в конце недели сменится резким похолоданием. Со вторника вместе с южными ветрами балтийский циклон начнёт затягивать в наш регион очень тёплый воздух с юга России, в дневные часы температура повысится до +13...+18С, на крайнем севере до +5С. Пройдут кратковременные дожди, не исключены и первые грозы.

К концу недели, с прохождением холодного атмосферного фронта, температура вернётся в климатические рамки. Ночью она составит 0...-5С, днём +2...+7С, на крайнем северо-востоке ночью -10...-15С, днём -3...-8С, сообщает Коми ЦГМС.

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