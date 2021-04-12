На парковке в Ухте сбили пенсионерку

Фото: ГИБДД Ухты

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала пожилая женщина, произошло 11 апреля в Ухте.

В 15.47 водитель 1987 года рождения за рулем Toyota Land Cruiser Prado выезжал задним ходом с парковки от дома № 20/11 по проспекту Ленина. В это время 83-летняя пенсионерка которая обходила эту иномарку сзади. Водитель не увидел женщину и совершил наезд на пешехода.

В результате ДТП пенсионерка получила травмы различной степени тяжести. Не госпитализирована, сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД Ухты.

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