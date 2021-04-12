Из-за сильного ветра в Ухте на легковушку упала спутниковая антенна

Фото: соцсети
В Ухте в минувшие выходные разыгралась непогода. В городе стоял сильный ветер, а на улице было пасмурно. Из-за штормовых порывов ветра пострадала дорогая машина, на которую упала спутниковая антенна.
Фотографии ЧП разлетелись по социальным группам в интернете. На них запечатлено, как круглый прибор буквально вонзился в кузов внедорожника. На место происшествия поспешили приехать сотрудники полиции, чтобы взять показания с очевидцев.
К счастью, кроме поврежденной машины, никто не пострадал. По данному факту начато разбирательство.
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