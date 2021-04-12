Из-за АЧС приют для собак в Сыктывкаре остался без еды

Фото: приют "Друг"

В Сыктывкаре приют для собак «Друг» объявил сбор на закупку мясной продукции. Об этом сообщается на странице учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

Животные остались без пропитания из-за африканской чумы свиней, которая была выявлена в столице Коми в середине февраля. Теперь приют вынужден закупать мясную продукцию в магазинах. Это связано с тем, что основные поставщики - фермы - дают очень мало мясной обрези в связи с африканской чумой.

– Перестали возить мясную обрезь с сети магазинов «Мяскофф» в связи с их закрытием. Выкручиваемся как можем, но стараемся накормить сытнее и вкуснее наших подопечных, ведь еда - одна из немногих радостей для испытавших многое бездомышей, – написали волонтеры.

Только в марте, кроме расходов на медикаменты, лечение, уставные цели в приют закупили мясную продукцию на 43 842 рубля. В результате на призыв о помощи откликнулись неравнодушные жители города, благодаря чему 9 апреля были закуплены 30 коробок замороженного мяса почти на 18 тысяч рублей.

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