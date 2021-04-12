Мошенники не смогли обмануть жителей Коми почти на три миллиона рублей

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Виртуальные аферисты продолжают обманывать доверчивых граждан в надежде получить чужие деньги. К счастью, удается им это не всегда.

Так, одной из жительниц Инты позвонил мужчина. От лица одного из банков он сообщил, что на нее пытаются оформить кредит неизвестные. Чтобы этого не произошло, банк, якобы, направит на ее карту сумму 210 тысяч рублей, которые необходимо сразу перевести на другой счет финансового учреждения. Женщина уже стала выполнять алгоритм действий, который диктовал звонивший. На сотовый телефон ей стали приходить СМС-коды. Однако связь с "банкирами" прервалась, так как интинке позвонили в тот момент из другого финансового учреждения. Ей пояснили, что в отношении ее карты производят подозрительные действия третьи лица, и порекомендовали обратиться в полицию.

В другом случае жертвой «дельцов» могла оказаться пожилая жительница этого города. Аферисты, также позвонившие ей на мобильный, попросили срочно перевести принадлежащие ей 300 тысяч рублей на «безопасный счет» банка, иначе деньги присвоят злоумышленники. Пенсионерка взяла паузу на размышление, а сама в это время позвонила дочке. Родственница пояснила, что так действуют только мошенники. Во время второго звонка виртуальных «помощников» интинка попросила большее ее не беспокоить и отправилась в местное ОМВД.

Не удалось обмануть аферистам и бдительного жителя Ухтинского района. Звонивший, представившись сотрудником правоохранительных органов, рассказал «легенду» о том, что мошенники похитили в одном из банков Москвы два миллиона рублей и перевели на счет ухтинца. Чтобы избежать уголовной ответственности, собеседник попросил жителя Коми взять кредит на указанную сумму и перевести «банку Москвы». Горожанин отправился в два профильных учреждения, где в займах ему было отказано. Тогда лжеправоохранитель посоветовал ему получить кредит под залог квартиры. Мужчина отправился за документами на жилье, в это время ему позвонил друг. После консультации с приятелем мужчина понял, что имеет дело с телефонными аферистами. Он сообщил обо всем в полицию.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела. Ведутся следственно-оперативные мероприятия.

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