В Ухте женщина хотела купить шубу и лишилась более 24 тысяч рублей

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В дежурную часть ОМВД России по городу Ухте обратилась женщина. Заявительница сообщила полицейским, что в сети интернет нашла тематическую группу «1sale.store». Ей приглянулась там одна из шуб, которую она решила приобрести.

Вступив в переписку с продавцом, ухтинка договорилась о покупке, обсудила другие детали заказа. После чего перечислила на указанные реквизиты в качестве оплаты за товар 24 750 рублей.

Однако пушистой обновки жительница Ухты не дождалась, а продавец вскоре перестал выходить на связь. До настоящего времени шуба так и не доставлена. Известно, что абонентский номер продавца меховых изделий зарегистрирован в городе Москве.

По данному факту стражи порядка возбудили уголовное дело.

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