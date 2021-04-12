В Сыктывкаре рано утром завоют сирены

В Сыктывкаре будет проведена проверка работоспособности сирен Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре будет проведена проверка работоспособности сирен, сообщает городская администрация. Уточняется, что сирены завоют 14 апреля, в среду, рано утром.

- Системы оповещения и информирования населения по сигналам гражданской обороны при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций протестируют в период с 10 до 12 часов, - уточнили в мэрии.

В ходе проверки будут включены уличные электросирены, будет осуществляться трансляция речевого сообщения через уличные громкоговорители, радио и телевещание.

Администрация просит жителей города соблюдать спокойствие в период проведения проверки работоспособности системы оповещения и информирования населения Коми.

Также проверка сирен пройдет в Воркуте и Ухте. Там начало мероприятия запланировано на 11 утра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре экстренно размораживают ливневку (подробности)