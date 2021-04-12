В Сыктывкаре рано утром завоют сирены

В Сыктывкаре будет проведена проверка работоспособности сирен
Фото: Архив "КП"
В Сыктывкаре будет проведена проверка работоспособности сирен, сообщает городская администрация. Уточняется, что сирены завоют 14 апреля, в среду, рано утром.
- Системы оповещения и информирования населения по сигналам гражданской обороны при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций протестируют в период с 10 до 12 часов, - уточнили в мэрии.
В ходе проверки будут включены уличные электросирены, будет осуществляться трансляция речевого сообщения через уличные громкоговорители, радио и телевещание.
Администрация просит жителей города соблюдать спокойствие в период проведения проверки работоспособности системы оповещения и информирования населения Коми.
Также проверка сирен пройдет в Воркуте и Ухте. Там начало мероприятия запланировано на 11 утра.
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