В Сыктывкаре отремонтировали квартиры 75 ветеранов

В Сыктывкаре отремонтировали квартиры для 75 ветеранов, из них 24 человека – участники Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

К работам привлекли 11 подрядных организаций. В итоге 60 квартир отремонтировали капитально, в 15 – произвели текущий ремонт. Первым этапом ремонтные работы проводились в жилых помещениях инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Вторым этапом - остальным категориям ветеранов, имеющих право на проведение ремонта жилых помещений. В такие категории вошли труженики тыла, вдовы участников Великой Отечественной войны и лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Субсидия на проведение ремонтных работ в жилых помещениях ветеранов Великой Отечественной войны в размере 8,93 миллионов рублей была выделена Сыктывкарскому городскому совету ветеранов от Коми республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Кроме того, в Эжвинском районе ремонт проведен в 15 квартирах ветеранов Великой Отечественной войны на общую сумму 78,23 тысячи рублей. Работы проводило МУП «Жилкомхоз».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Любой житель Коми может поблагодарить ветеранов войны

Известно, что нужно для этого сделать (подробнее)