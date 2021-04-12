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Происшествия12 апреля 2021 13:00

В Коми работник пекарни попал под нож

Источник:kp.ru
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В Воркуте работник в пекарном цеху попал под нож

В Воркуте работник в пекарном цеху попал под нож

Фото: Архив "КП"

В Воркуте на одном из предприятий произошел несчастный случай. Сотрудник пекарни во время работы на специальном аппарате попал под нож. Об инциденте рассказали в пресс-службе Гострудинспекции Коми.

В ведомстве уточнили, что ЧП было зарегистрировано еще 8 апреля, однако ранение мужчина получил накануне.

Известно, что работник получил серьезную травму руки. По данному факту инспекция инициировала проверку.

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