Власти Сыктывкара назвали даты общегородских субботников

В Сыктывкаре определили даты проведения общегородского субботника
Фото: Архив "КП"
В Сыктывкаре 24 апреля и 1 мая будут объявлены общегородскими субботниками. Об этом сообщает местная мэрия.
Однако не только жители столицы выйдут на уборку территорий, дни чистоты будут проведены и в Эжвинского районе, Верхней Максаковке, Краснозатонском, Седкыркеще. В данных населённых пунктах властям поручено организовать очистку подведомственных территорий и контроль за их уборкой.
Отмечается, что месячник чистоты будет проходить с 19 апреля по 18 мая.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
10 кубов мусора собрали на одной улице Сыктывкара во время субботника (подробности)