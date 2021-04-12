Власти Сыктывкара назвали даты общегородских субботников

В Сыктывкаре определили даты проведения общегородского субботника Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре 24 апреля и 1 мая будут объявлены общегородскими субботниками. Об этом сообщает местная мэрия.

Однако не только жители столицы выйдут на уборку территорий, дни чистоты будут проведены и в Эжвинского районе, Верхней Максаковке, Краснозатонском, Седкыркеще. В данных населённых пунктах властям поручено организовать очистку подведомственных территорий и контроль за их уборкой.

Отмечается, что месячник чистоты будет проходить с 19 апреля по 18 мая.

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