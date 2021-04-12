В Минздраве Коми рассказали о состоянии депутата, переболевшего коронавирусом

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Переболевший коронавирусом депутат Госсовета Коми, директор Детской художественной школы Сергей Гагаузов готовится к выписке. Об этом сообщили в Минздраве республики.

О том, что Гагаузов из-за COVID-19 в тяжелейшем состоянии попал в реанимацию с 75% поражением легких, стало известно 22 марта. Из-за крайне тяжелого состояния пациента его не смогли эвакуировать в Сыктывкар сразу. Гагаузов находился в воркутинской инфекционной больнице в реанимации в искусственной медикаментозной коме. Благодаря работе воркутинских врачей его состояние стабилизировалось. 26 марта пациента эвакуировали в Сыктывкар. В начале апреля депутата перевели в общее отделение из реанимации. Как передает «Комиинформ», Гагаузов сумел победить болезнь и теперь готовится к выписке.

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