Воркутинка украла у 32 человек по миллиону

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В Воркуте 50-летнюю жительницу обвиняют в мошенничестве на общую сумму 31,9 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

С 2010 по 2013 год воркутинка обращалась к знакомым с просьбами передать ей денежные средства в качестве займа. Женщина, которая не собиралась возвращать полученные деньги, сообщала своим жертвам ложные сведения о необходимости заемных средств для развития бизнеса по продаже норковых шуб.

Всего от 32 человек воркутинка получила 31,9 миллиона рублей, которые не вернула. С 2013 по 2020 год женщина находилась в федеральном розыске. В итоге злоумышленницу удалось задержать. Уголовное дело направлено в суд.

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