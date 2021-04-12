В Коми МЧС предупреждает жителей республики о надвигающейся буре

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В Коми 12 апреля прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба МЧС со ссылкой на региональных синоптиков.

По прогнозам метеорологов, в трех городах Коми складывается опасная ситуация. Так, в Инте, Воркуте и Усинске порывы ветра будут достигать 22 м/с. По шкале Бофорта это значение соответствует буре.

- В Воркуте, Усинске и Инте прогнозируется усиление западного, юго-западного ветра 12-17 м/с, порывами 17-22 м/с, сообщает Коми ЦГМС. В Воркутинском районе ожидается временами ветер с метелью, - уточнили в метеоцентре.

Такая погода, по словам синоптиков, сохранится до завтрашнего утра. Жителей данных городов просят быть осторожными и соблюдать правила безопасности.

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