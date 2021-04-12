В Коми перестали функционировать более десятка ледовых переправ

Жителей Коми призывают пользоваться только официально оборудованными ледовыми переправами Фото: Архив "КП"

В Коми с наступлением тепла перестают действовать ледовые переправы. В республике уже закрыта 61 ледовая переправа.

В пресс-службе МЧС региона предоставили список еще 14 закрытых дорог через водоемы для автомобилистов и пешеходов. Так, перестали действовать:

Пешеходная ледовая переправа через реку Вычегда между Сыктывкаром и поселком Седкыркыщ;

В МОГО "Усинск" прекращена эксплуатация автомобильной ледовой переправы через реку М. Сыня вдоль трассового проезда МПС "Сыня";

В МОМР "Печора" прекращена эксплуатация автомобильной ледовой переправы через реку Б.Сыня на 82-83 км вдоль трассового проезда МН "Уса-Ухта";

В МОМР "Печора" прекращена эксплуатация автомобильной ледовой переправы через реку Печора между г. Печора – п. Озерный;

В МОГО "Инта" прекращена эксплуатация автомобильной ледовой переправы через реку Косью в районе нижнего причала (35 км дороги от г. Инты);

В МОГО "Инта" прекращена эксплуатация автомобильной ледовой переправы через реку Косью между г. Инта (42 км) - с. Косьювом;

В МОГО "Инта" прекращена эксплуатация автомобильной ледовой переправы через реку Косью между с. Косьювом - д. Кочмес;

В МОГО "Инта" прекращена эксплуатация автомобильной ледовой переправы через реку Уса между с. Косьювом - д. Кочмес;

В МОГО "Инта" прекращена эксплуатация автомобильной ледовой переправы через реку М.Роговая между г. Инта - д. Роговая;

В МОГО "Инта" прекращена эксплуатация автомобильной ледовой переправы через реку Б.Роговая между г. Инта - с. Петрунь;

В МОГО "Инта" прекращена эксплуатация автомобильной ледовой переправы через реку Уса между г. Инта - с. Адзьвавом;

В МОГО "Инта" прекращена эксплуатация автомобильной ледовой переправы через реку Чёрная в районе ж/д моста (60 км от г. Инты);

В МОГО "Инта" прекращена эксплуатация автомобильной ледовой переправы через реку Кожим в 200 м от ПК 7114 газопровода на юг (90 км от г. Инты);

В МОГО "Инта" прекращена эксплуатация автомобильной ледовой переправы через реку Косью в 120 км от Инты (обслуживание газопровода).

Вместе с тем продолжает действовать еще 41 ледовая переправа. Из них - 40 автомобильные, одна - пешеходная.

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