Сыктывкарца посадили за то, что он чуть не убил полицейского

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Сыктывкаре 35-летнего местного жителя признали виновным в посягательстве на жизнь полицейского и еще ряде преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В ноябре 2019 года сотрудники ППС доставила в дежурную часть отдела полиции по Сыктывдинскому району для разбирательства по заявлению матери бывшей жены о семейном конфликте и угрозах. В рюкзаке мужчины обнаружили штык-нож к автомату Калашникова, который является холодным оружием. Полицейский предложил задержанному представить личные вещи для досмотра.

Злоумышленник внезапно выхватил из сумочки заряженный пистолет ТТ, привел его в боевую готовность, направил на сотрудника полиции и нажал на спусковой крючок. Выстрела не последовало, поскольку затвор пистолета заклинило. Обвиняемый попытался установить затвор в исходное состояние, но его противоправные пресекли правоохранители. Двух сотрудников полиции обвиняемый оскорбил, одного из них ударил ногой.

Помимо штык-ножа и пистолета у злоумышленника изъяты 22 боевых патрона. Кроме того, в ходе осмотра в его квартире были обнаружены еще 42 патрона (все боеприпасы изготовлены самодельным способом из комплектующих частей промышленного производства), а также 163 грамма пороха.

В 2019 году в одной из социальных сетей в открытом доступе обвиняемый опубликовал несколько текстовых записей, содержание которых направлено на призыв к осуществлению экстремистской деятельности, а также оправдание идеологии фашизма (нацизма) и отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала.

Злоумышленника приговорили к 16 годам лишения свободы. Первые пять лет он будет отбывать в тюрьме, а оставшийся срок – в исправительной колонии строгого режима. Мужчину также оштрафовали на 370 тысяч рублей. Кроме того подсудимый лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети Интернет, сроком на 2,5 года. Приговор не вступил в законную силу.

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