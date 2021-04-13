Почти год сыктывкарец добивался возврата денег за несостоявшийся полет

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Эжвинский районный суд Сыктывкара в качестве суда апелляционной инстанции решил: деньги за несостоявшийся полет авиакомпания должна вернуть.

Гражданин обратился в суд с иском к авиакомпании о расторжении договора услуги авиаперевозки, взыскании денежных средств по нему, компенсации морального вреда, взыскании штрафа по закону «О защите прав потребителей».

В обоснование иска указано, что в виду болезни истцом в июне 2020 года оформлен возврат приобретенных билетов с предоставлением всех необходимых документов.

После продолжительных переговоров ответчик принял решение о возврате стоимости билетов в виде ваучера. Истец направил ответчику претензию с требованием возврата денежных средств, которая ответчиком оставлена без удовлетворения.

Мировой судья удовлетворил требования истца, однако, не согласившись с решением, авиакомпания обратилась с апелляционной жалобой. Суд апелляционной инстанции согласился с выводами мирового судьи, и его решение вступило в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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