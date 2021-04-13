Двух сбежавших из психиатрической больницы Коми отправили за решетку

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Эжвинский районный суд Сыктывкара рассмотрел уголовное дело по обвинению двух лиц, сбежавших из ГУ «Коми республиканская психиатрическая больница», где они проходили принудительные меры медицинского характера, и совершивших ряд корыстных преступлений.

Перед побегом из учреждения один из подсудимых напал на медицинский персонал. Он угрожал кухонным ножом. Похитил 2 сотовых телефона, а также 2900 рублей.

После этого подсудимые доехали до Эжвинского района Сыктывкара, открыто похитили деньги и товара из бара на улице Островского.

При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые относится к категории тяжких. А также влияние назначенного наказания на исправление осужденных. Одному назначено лишения свободы на 5 лет, второму – 2 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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