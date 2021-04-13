В результате массового ДТП в Коми в больнице оказались четыре человека

Фото: УГИБДД МВД по Коми

В Сосногорске произошла массовая авария с участием трех иномарок. В результате мощного столкновения все участники ЧП оказались на больничной койке с переломами и травмами.

Как уточнили в УГИБДД МВД по Коми, ДТП произошло из банального несоблюдения правил дорожного движения. Так, мужчина за рулем Toyota RAV4 ехал по дороге Сыктывкар Ухта Печора Усинск Нарьян-Мар. На 353 км он не выбрал безопасную дистанцию до впереди двигающейся Toyota Auris и столкнулся с ней. После удара Auris выехала на встречную полосу и въехала в KIA Soul.

Как сообщает БНК, госпитализированы водители всех машин, а также женщина, находившаяся в салоне корейского авто. Врачи диагностировали у них травмы живота, головы и спины, а также переломы конечностей.

По данному факту начато разбирательство.

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