Жителям Коми назвали самые вакантные профессии в республике

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В Коми больше всего ищут работников сфере продаж, фармацевтики и строительства. Об этом сообщают эксперты hh.ru.

Работодатели, как и в прошлом месяце, активней всего размещают вакансии в сфере "Продажи". К слову, это каждая пятая вакансия в городе. Наибольший спрос на работников розничной торговли, торговых сетей, продавцов в магазины, менеджеров по работе с клиентами, специалистов по прямым продажам.

На втором месте по числу рабочих мест "Медицина и фармацевтика" - 14% от всех вакансий. Работодатели активно набирают на работу лечащих врачей, врачей-экспертов и фармацевтов. Также требуются провизоры и младший и средний медперсонал.

Строительство, недвижимость – на третьем месте по доле работодательского спроса в городе. Здесь нужны рабочие, инженеры, специалисты по управлению проектами и эксплуатации, проектировщики, архитекторы и прорабы.

Самые высокие же зарплаты традиционно в сфере добычи нефти и газа. За свою работу тут можно получить 70 тысяч рублей. Чуть меньше - 64 тысячи - предлагают в сфере закупок. Тройку лидеров же закрывают строители, их зарплата находится на том же уровне, что и в предыдущем пункте.

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