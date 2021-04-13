Воркутинца задержали за то, что он тратил деньги с найденной карты

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Воркуте местного жителя 1985 года рождения подозревают в краже денег с утерянной банковской карты. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратилась 50-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что с помощью утерянной ею банковской карты кто-то совершает покупки. Об этом она узнала из телефонных СМС-оповещений.

Правоохранители нашли подозреваемого. Им оказался ранее судимый воркутинец 1985 года рождения. Мужчина признался в содеянном. Он рассказал, что нашел карту и тратил деньги, покупая продукты в магазине и кафе. Сумма ущерба превысила 3 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело о краже с банковского счета.

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