В Сыктывкаре сбили двух пешеходов, нарушивших правила

Фото: управление ГИБДД по Коми

В понедельник, 11 апреля, в Сыктывкаре пешеходы дважды выскакивали под колеса авто вне пешеходного перехода. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Первая авария произошла около 18.10. Мужчина 1959 года рождения за рулем Toyota Camry ехал по улице Дырносской со стороны Октябрьского проспекта в направлении улицы Панина. Напротив дома №40 он сбил мужчину 1989 года рождения, переходящего проезжую часть вне пешеходного перехода слева направо по ходу движения авто. В результате ДТП пострадавший получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану локтя, госпитализирован.

Буквально через 5 минут, около 18.15, в Сыктывкаре под колеса авто попал еще один пешеход. Водитель 1986 года рождения за рулем Kia Spectra ехал по улице Коммунистической со стороны ул. Старовского в сторону кольца. Напротив дома №35 он сбил пешехода, переходящего проезжую часть вне пешеходного перехода слева направо по ходу движения авто.

В результате аварии пострадала женщина 1955 года рождения. Как передает «Комиинформ», на получила черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану виска, не была госпитализирована.

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